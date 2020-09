Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit Personenschaden

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld - Am Freitag, gegen 07:30 Uhr, befuhren eine 30-jährige Frau aus Schenklengsfeld mit ihrem Ford Fiesta und eine 16-jährige Frau, ebenfalls aus Schenklengsfeld, mit einem Krad die Landstraße 3171 von Malkomes kommend in Richtung Bundessstraße 62. Die Fordfahrerin musste vor der Kreuzung verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die Kradfahrerin zu spät und fuhr auf den Ford auf. Die 16-Jährige verletzte sich leicht bei dem Unfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 1.800 Euro.

