Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: VW-Bus und Fahrräder gestohlen; PKW-Seitenscheibe eingeschlagen; Diebstahl aus Auto

Fulda (ots)

VW-Bus gestohlen

Tann - Am Donnerstagabend (24.09.) kurz vor 24.00 Uhr stahlen Unbekannte einen weißen VW-Bus Transporter aus den Räumlichkeiten einer Malerfirma in der Weberstraße, zu denen sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts circa 5.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen am Samstagnachmittag (26.09.) zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr ein blau-mattes Mountainbike der Marke Bulls aus einem umzäumten Garten in der Haderwaldstraße in Neuenberg. Das Rad stand dort unverschlossen. Die Schadenshöhe beträgt circa 350 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PKW-Seitenscheibe eingeschlagen

Fulda - Unbekannte warfen zwischen Samstagnachmittag (26.09.) und Sonntagmorgen (27.09.) die Seitenscheibe eines in der Biedenbachstraße geparkten blauen Skoda Fabia ein. Dazu benutzten die Täter einen Kanaldeckel. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

E-Bike mit Anhänger gestohlen

Kalbach - Unbekannte stahlen in der Nacht von Samstag (26.09.) zu Sonntag (27.09.) aus einer Garage in der Straße "Im Mittelfeld" ein E-Bike der Marke FOCUS mit einem Kinderfahrradanhänger der Marke Qeridoo. Das Rad war mit einem Schloss gesichert. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich nach ersten Ermittlungen um einen Anfang 20-jährigen, der ein helles Oberteil und eine dunkle Hose trug. Der geschätzte Wert des Diebesguts beträgt circa 3.200 Euro.

Diebstahl aus PKW

Kalbach - Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (26.09.) und Sonntagmittag (27.09.) eine geringe Summe Bargeld, eine Bankkarte und ein altes Handy der Marke Nokia aus einem unverschlossenen, schwarzen Opel Astra heraus. Das Auto stand auf einem Privatgrundstück in der Straße "Im Kleefeld" in Mittelkalbach.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stefanie Burmeister

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell