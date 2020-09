Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an PKW´s

Bebra (ots)

Am 25.09.2020 im Zeitraum zwischen 16:00 und 16:20 Uhr wurden durch unbekannte Täterschaft zwei in der Schulstraße gegenüber Hausnummer 21 bzw. 23 geparkte Pkw, ein grauer Opel Astra und ein brauner Audi A 4, beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden jeweils längsverlaufende Kratzer im Lack auf der rechten zum Gehweg gewandten Seite in einer Höhe von 70 bis 83 cm festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1.100 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Rotenburg an der Fulda erbeten.

