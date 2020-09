Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Bebra (ots)

Am 27.09.2020 um 00:47 Uhr befuhr ein 20-jähriger Rotenburger mit seinem Pkw die Lindenallee von der Bismarckstraße kommend in Fahrtrichtung der Rotenburger Straße. Eigenen Angaben zufolge wollte der Fahrer einem Tier ausweichen, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte in Höhe des Kindergartens mit einer Mauer, wodurch diese leicht und das Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.100 Euro.

