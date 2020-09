Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht, 500,- Euro Fremdschaden

Fulda (ots)

Nach Angaben eines (Knall)-Zeugen, der am Samstag, dem 26.09.20 in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 21.15 Uhr in Fulda OT Bronnzell, in der Ziegeler Straße, einen lauten Knall und quietschende Reifen eines wegfahrenden Fahrzeuges wahrgenommen hatte, wurde im Verlauf weiterer Ermittlungen festgestellt, dass in der Ziegeler Straße in Höhe Hausnr. 52 eine Straßenlaterne beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Verursacher / Verursacherin verließ die Unfallstelle ohne Ihren Pflichten als Unfallbeteiligter/ - beteiligte nachzukommen.

An der Straßenlaterne entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-105-0 zu melden.

