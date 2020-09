Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Auto beschädigt

Hohen Schaden richtete ein Unbekannter zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in Göppingen an.

Ulm (ots)

Der Täter brach nach ersten Erkenntnissen der Polizei an einem Audi, der in der Stadionstraße geparkt war, den Tankdeckel auf. Er schüttete eine unbekannte Substanz in den Tank, wodurch ein Schaden von rund 12.000 Euro entstand. Die Polizei aus Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

