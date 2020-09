Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Unfall nach Ablenkung

Rund 8.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Dienstag in Öpfingen.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr war eine VW-Fahrerin in der Oberen Gasse unterwegs. Nach Erkenntnissen der Polizei schaute die 33-Jährige kurz nach hinten zu ihren Kindern. Dabei kam sie nach rechts von der Straße ab und stieß gegen eine Mauer. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 6.000 Euro, der an der Mauer rund 2.000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können oder suchen Sie eine geeignete Haltemöglichkeit.

