Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Jugendlicher nach Sturz aus der U-Bahn schwer verletzt

Duisburg (ots)

Zwei Jugendliche sind am Mittwochabend (29. Juli, 22.30 Uhr) mit der Straßenbahn der Linie U79 unterwegs gewesen und wollten an der Haltestelle Steinsche Gasse aussteigen. Weil sie den Halt verpasst hatten, öffnete das Duo mit Gewalt die Türen der anfahrenden Bahn. Durch diese geöffneten Türen fiel der 16-Jährige, prallte gegen eine Wand und zog sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zu. Rettungskräfte brachten den Duisburger sofort ins Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell