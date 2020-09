Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an zwei Autos

Versuchter Einbruch in Schule

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra/Weiterode - Am Freitagnachmittag (25.09.), gegen 16 Uhr, zerkratzen Unbekannte in der Schulstraße zwei Autos. Der braune Audi Kombi und der graue Opel Kombi standen auf einem Parkplatz am Straßenrand gegenüber der Hausnummern 21/23. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld - In der Nacht auf Samstag (26.09.) versuchten Unbekannte in eine Schule in der Straße "Neumarkt" einzubrechen. Die Täter blieben erfolglos und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

