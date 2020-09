Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte zerkratzen vier abgestellte Autos in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stade in der Stralsunder Straße vier dort abgestellte PKW zerkratzt und an den Fahrzeugen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Die Polizei sucht nun den oder die Verursacher und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-101215 bei der Stader Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell