Polizei Mettmann

POL-ME: 19-Jähriger durch Schläge verletzt - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2005059

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein 19-jähriger Ratinger wurde am Montagabend (11. Mai 2020) durch einen bisher unbekannten Mann auf der Kaiserswerther Straße in Ratingen-Tiefenbroich angegriffen und verletzt. Der Täter flüchtete mit einem weißen Lieferwagen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 21:05 Uhr wurde die Polizei zur Kaiserswerther Straße gerufen, wo sie in Höhe der Haus-Nummer 102 von einem 19-jährigen Ratinger erwartet wurden. Er gab an, dass er zuvor mit seinem Bruder bei einem nahegelegenen Schnellrestaurant gewesen sei, wo ihm ein weißer Lieferwagen den Weg versperrt habe. Er habe ihn durch ein kurzes Hupen darauf aufmerksam gemacht, woraufhin er von dem Fahrer verbal beleidigt worden sei. Auf dem Heimweg habe der 19-Jährige bemerkt, dass er von dem besagten Lieferwagen verfolgt werde. An der Wohnanschrift des Ratingers stieg auch der Fahrer des Lieferwagens aus und schlug ihn unmittelbar mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Der Mann trug hierbei Handschuhe mit Sandverstärkung. Als der 19-Jährige zu Fuß vor dem Angreifer floh, warf dieser einen Hammer nach ihm, der den Geschädigten nur knapp verfehlte. Anschließend entfernte sich der Täter in seinem Lieferwagen in unbekannte Richtung.

Der 19-Jährige kann den Fahrer folgendermaßen beschreiben:

- circa 35 Jahre alt - circa 180cm groß - schlanke Figur - Halbglatze - auffallend schiefes Gebiss - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeans

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizeit hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell