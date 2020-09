Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autospiegel abgetreten - Autospiegel gestohlen - Versuchter Einbruch in Metzgerei - Einbruch in Ferienwohnung - Einbruch in Jugendherberge -

Vogelsbergkreis (ots)

Autospiegel abgetreten

Schotten - Zwischen Donnerstagnacht (24.09.) und Samstagmorgen (26.09.) traten Unbekannte auf dem Parkplatz einer Bank in der Vogelsbergstraße die beiden Außenspiegel eines schwarzen VW Golf ab. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autospiegel gestohlen

Alsfeld - Am Samstagmorgen (26.09.), gegen 9 Uhr, stahlen Unbekannte in der Hersfelder Straße den rechten Außenspiegel eines blauen Mercedes Vito. Der Kleinbus stand am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 57. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Metzgerei

Lauterbach/Frischborn - Unbekannte hebelten in der Nacht auf Samstag (26.09.) in der Schmidtstraße zwei Fenster einer Metzgerei auf. Danach brachen sie ihren Einbruchsversuch ab und flüchteten. Die Täter hinterließen circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Ferienwohnung

Grebenhain/Bermuthshain - Erst jetzt wurde festgestellt, dass Unbekannte zwischen dem 7. und dem 25. September in eine Ferienwohnung in der Fuldaer Straße eingebrochen sind. Sie durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut und hinterließen mehrere Hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Jugendherberge

Grebenhain/Nösberts-Weidmoos - Zwischen Freitagnachmittag (25.09.) und Samstagnachmittag (26.09.) brachen Unbekannte in eine Jugendherberge im Heegweg ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Sie stahlen Werkzeug und entleerten im Treppenhaus einen Feuerlöscher. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell