Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Mountainbikes der Marke Bulls Sharprail (siehe Foto). Das Fahrrad wurde am 11. Juli in der Straße Am Haseufer in Meppen sichergestellt. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

