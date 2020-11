Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Landkreis Konstanz) Unbekannte beschädigen Glasüberdachung -Zeugen gesucht- (31.10.2020, 17:30 Uhr bis 01.11.2020, 05:30 Uhr)

KonstanzKonstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Max-Stromeyer-Straße an einer Bäckerei zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte Täter hängten sich vermutlich an die gläserne Überdachung der Hintertür, wodurch das Glas aus seiner Verankerung brach und zersplitterte. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen sich an das Polizeirevier Konstanz Tel. 07531 9950 zu wenden.

