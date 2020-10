Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Täter dringt in Imbiss ein- Spardose entwendet

Vlotho (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (19.10.) drang ein unbekannter Täter in einen Grillimbiss an der Langen Straße in Vlotho ein. Vorhandene Videoaufnahmen zeigen, dass es einem Täter gegen 03.10 Uhr gelang, augenscheinlich durch einen nach hinten liegendes Küchenfenster in das Innere des Imbisses einzudringen. Der Täter öffnete die Kasse und entwendete daraus einen Geldbetrag in drei-stelliger Höhe. Eine auf dem Tresen stehende Spardose in Hamburger-Form nahm der Täter ebenfalls mit, bevor er den Imbiss wieder in unbekannte Richtung verlies. Eine weitere Auswertung der Videoaufnahmen dauert noch an. Die Direktion Kriminalität ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, denen in der Nacht zu Montag verdächtige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind oder die Angaben zum Einbruch machen können, sich dringend zu melden unter der Telefonnummer 05221-8880.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell