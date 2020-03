Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schüsse aus Fahrzeug abgegeben

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zeugen meldeten am 19.03.2020 gegen 20:30 Uhr, dass aus einem Fahrzeug in der Sauterstraße Schüsse abgegeben wurde. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen an und konnte auf dem Parkplatz am Schwimmbad eine achtköpfige Personengruppe antreffen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde unter dem Fahrzeug eine Schreckschusswaffe aufgefunden, die einem 20-jährigen Neustadter zuzuordnen ist. Er ist nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins und muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Bei einem 20-Jährigen aus Haßloch wurde ein Päckchen Marihuana (ca.1,4gr) festgestellt. Gegen ihn wird ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Waffe und Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

