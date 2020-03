Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Traktor und Motorradfahrer in Albsheim

Grünstadt/Albsheim (ots)

Am späten Donnerstag Nachmittag kam es in Albsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Motorrad. Der 25-jährige Motorradfahrer befuhr die Bahnhofstraße und übersah im Einmündungsbereich der Heidesheimer Straße den vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Traktorfahrer. Trotz Ausweichmanöver des Motoradfahrers und Vollbremsung des Traktorfahrers kam es zu einem leichten Anstoß der Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam zu Fall, verletzte sich hierbei aber glücklicherweise nur leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden.

Da über die Schwere der Verletzungen zunächst nichts bekannt war, wurde durch die Rettungsleitstelle außer dem Rettungswagen auch die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber in den Einsatz gebracht, die allerdings vor Ort nicht weiter benötigt wurden und ihren Einsatz zeitnah wieder beenden konnten. Der Motorradfahrer kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

