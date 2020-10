Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Kellerräume- Fahrräder und Werkzeug entwendet

Herford (ots)

(sls) Am vergangenen Wochenende (18.10.) kam es zu einem Einbruch an der Rennstraße in Herford. Unbekannte brachen das Schloss eines im Hinterhof liegenden Kellerraum auf. Anschließend entwendeten sie daraus zwei Fahrräder. Bei dem einem Fahrrad handelt es sich um blau/schwarzes Mountainbike der Marke Giant. Bei dem zweiten Entwendeten handelt es sich um ein auffälliges weißes Shoreline Serious Fahrrad. Der Wert beider Fahrräder wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Im Keller befand sich zudem noch ein schwarzer Werkzeugbehälter mit diversen Werkzeugen den die Täter ebenfalls entwendeten. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder auch verdächtigen Personen im Bereich des Hinterhofes machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

