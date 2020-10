Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten- Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß

Herford (ots)

(sls) Am Montagnachmittag (19.10.) kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der Füllenbruchstraße in Herford. Ein 81-jähriger Herforder beabsichtigte gegen 15.50 Uhr mit seinem Skoda vom Grundstück der Hausnummer 55 auf die Füllenbruchstraße einzufahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer. Der 60-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt verbotswidrig auf den linksseitigen Radschutzstreifen in Fahrtrichtung Oetinghausen. Der Radfahrer stieß gegen den rechten Kotflügel und wurde anschließend zu Boden geschleudert. Durch den Sturz verletzte sich der Herforder schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Herforder Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda und das Fahrrad wurden beschädigt, so dass ein Schaden von ca. 1.600 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell