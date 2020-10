Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet- Verursacherin ermittelt

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(sls) Am Freitagabend (16.10.) wurden Polizeibeamte zu einer Verkehrsunfallflucht an der Lockhauser Straße gerufen. Die Inhaberin eines blauen Seat Ibiza parkte diesen am rechten Fahrbahnrand (entgegen der Fahrtrichtung) in Höhe der Hausnummer 22. Gegen 21.00 Uhr konnte sie einen lauten Knall von der Straße wahrnehmen. Anschließend stellte sie erhebliche Beschädigungen im vorderen rechten Bereich ihres Fahrzeuges fest. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw auf der Lockhauser Straße in Richtung Ahmser Straße unterwegs war. In Höhe der Hausnummer stieß dieser gegen den geparkten Seat und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Im Rahmen der anschließenden Nahbereichsfahndung konnte im Lehmkuhlenweg ein beschädigter Smart festgestellt werden. Die Spurenlage ergab, dass es sich um das flüchtige Fahrzeug handelte. Durch die Beamten wurde als Fahrerin eine 26-Jährige aus Herford ermittelt, die mit dem Fahrzeug unterwegs war und Essen auslieferte. Sie gab an, keinen Unfall bemerkt zu haben. Der genaue Unfallhergang und auch die Unfallursache müssen noch geklärt werden. Der Führerschein der Herforderin und das verursachende Fahrzeug wurden für die weiteren Ermittlungen vorläufig sichergestellt. Die weitere Bearbeitung übernimmt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell