Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kollision zwischen PKW und Kleinkraftrad

Kirchlengern (ots)

(mmb) Am Freitag (16.10.2020) um 16:45 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ravensberger Straße/ In der Lohe eine Personen verletzt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Kirchlengern die Straße in der Lohe aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Im Kreuzungsbereich kollidierte ihr Opel mit dem von rechts kommenden Leichtkraftrad des 16-jährigen Zweiradfahrers aus Bünde. Der Zweiradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Fahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

