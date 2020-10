Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Gegenverkehr- Polizei sucht weitere Beteiligte

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach Unfallbeteiligten eines Zusammenstoßes auf der Osnabrücker Straße in Bünde. Bereits am Montag (05.10.) befuhr ein 68-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda gegen 11.30 Uhr die Osnabrücker Straße aus Richtung Ahle kommend in Richtung Bünde. Kurz vor dem Kreisverkehr der Hansastraße (Zubringer zur Autobahn) kam dem Honda-Fahrer aus Porta Westfalica ein bislang unbekannter LKW entgegen. Hinter dem LKW befand sich zu diesem Zeitpunkt ein weiteres Fahrzeug, dessen Fahrer beabsichtigte den LKW zu überholen und scherte auf die Gegenfahrbahn aus. Der 68-Jährige konnte zwar noch mit seinem Motorrad nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu verhindern, eine Berührung am linken Lenkerbereich konnte er jedoch nicht mehr vermeiden. Der Honda-Fahrer schaffte es noch, sein Motorrad unter Kontrolle zu halten, wurde jedoch an der linken Hand erheblich verletzt und der Lenker beschädigt. Nach der Kollision entfernten sich sowohl der LKW-Fahrer, als auch der bislang unbekannte Fahrer des entgegenkommenden PKW von der Unfallstelle, ohne eine Unfallaufnahme zu gewährleisten. Die Polizei Herford bittet beide möglichen Beteiligte oder weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich dringend unter der Telefonnummer 05221-8880 melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell