Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl vor Bankfiliale- Geldbörse entwendet

Hiddenhausen (ots)

(sls) Eine Seniorin wurde am Donnerstagmorgen (15.10.) in Hiddenhausen Opfer eines Taschendiebstahls. Die 88-Jährige befand sich gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Straße Alter Kamp. Nachdem sie zuvor einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe abgehoben hat, wurde sie auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug von einer augenscheinlich südländischen Frau angesprochen. Die Frau, die sich in Begleitung eines Mannes befand, lenkte die Seniorin ab, in dem sie mit einem Stadtplan nach einem Ort/Weg fragte. Nach bisherigen Ermittlungen griff der unbekannte Mann während der Ablenkung in die offene Handtasche und entwendete die Geldbörse der Seniorin. Diese stellte den Diebstahl kurze Zeit später an ihrem Fahrzeug fest. In der Zeit gelang es den beiden Personen in Richtung Bünder Straße zu flüchten. Die Frau wird mit ca. 170-175cm Groß und dunklen schulterlangen Haaren beschrieben. Sie trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Da es sich bei dem Tatort um einen stark frequentierten Einkaufsbereich handelt, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Zeugen. Wer Angaben zu den Tätern oder dem Diebstahl machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

