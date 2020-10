Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Tankstelle- Täter erbeutet Zigaretten

Löhne (ots)

(sls) In Löhne kam es am Sonntagnachmittag (18.10.) zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Brunnenstraße. Gegen 15.40 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person die Tankstelle und bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe. Die Mitarbeiterin händigte dem Täter einen dreistelligen Geldbetrag sowie mehrere Schachteln Zigaretten aus. Anschließend verließ der Unbekannte das Tankstellengelände und flüchtete fußläufig in Richtung Dickendorner Weg. Ein weiterer Mitarbeiter nahm die Verfolgung des Täters auf und konnte feststellen, dass der Täter in einem nahegelegenen Wohnhaus verschwand. Die anschließende Durchsuchung des Wohnhauses führte zur Festnahme von zwei Männern, die in Verdacht stehen, an dem Raub auf die Tankstelle beteiligt gewesen zu sein. In der Wohnung wurde das Diebesgut aufgefunden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen polizeibekannten Löhner und einen 36-Jährigen ebenfalls aus Löhne. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam nach Herford verbracht. In wie die festgenommen Tatverdächtigen an einem versuchten Raub in Löhne auf ein Geschäft für Tierbedarf an der Brunnenstraße am Freitag (16.10.) beteiligt waren, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell