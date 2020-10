Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kontrolle über Fahrzeug verloren- Ohne Führschein und Versicherung unterwegs

Vlotho (ots)

(sls) In Exter wurden Polizeibeamte am Freitagabend (16.10.) ein im Graben liegendes verunfalltes Fahrzeug auf der Dornberger Heide gemeldet. Am Unfallort waren bereits mehrere Personen damit beschäftigt, den beschädigten Skoda Octavia aus dem Graben zu ziehen. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass ein 24-jähriger Fahrer aus Bad Oeynhausen gegen 20.10 Uhr die Dornberger Heide in Richtung Alter Postweg befuhr. Unmittelbar vor der Einmündung Alter Postweg verlor der Kontrolle über seinen Skoda und schleuderte in den Straßengraben. Der 24-jährige Fahrer konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem hatte der Skoda keinen gültigen Versicherungsschutz und durch den Beschuldigten wurden falsche Kennzeichen am Fahrzeug angebracht. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief beim Fahrer positiv, so dass eine Blutprobe entnommen werden musste. Dem Bad Oeynhausener erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen wegen diverser Verkehrsdelikte.

