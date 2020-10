Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall bei Wendemannöver- Verletzte ins Krankenhaus

Vlotho (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag (17.10.) kam es auf der Herforder Straße in Vlotho-Exter zu einem Verkehrsunfall, bei dem Beteiligte ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus Herford die Herforder Straße in Richtung in Vlotho. In Höhe der Hausnummer 306 wollte er mit seinem Ford Tourneo umdrehen. Dabei benutzte der die Grundstückseinfahrt, um in einem Zug zu wenden und in Richtung Herford weiterzufahren. Hierbei übersah er den Fahrer eines silbernen Ibiza. Der 22-Jährige aus Lügde war mit einer Beifahrerin ebenfalls in Richtung Vlotho unterwegs. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 22-Jährige und auch seine 18-jährige Insassin leicht verletzt wurden. Ein Rettungswagen verbrachte beide Verletzten in ein Herforder Krankenhaus. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

