Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Geparkter PKW beschädigt

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem Unfallbeteiligten nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten PKW an der Wirtsheide in Bünde. In der Zeit von Samstagabend (17.10.) gegen ca. 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr stand ein silberfahrbener Skoda Superb am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 11 geparkt. Nach bisherigen Ermittlungen und vorhandener Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Radfahrer im Tatzeitraum hinten links gegen den geparkten Pkw prallte und diesen beschädigte. Anschließend entfernte sich der Radfahrer, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet den Beteiligten oder auch weiteren Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Radfahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden. Der Schaden am Skoda wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell