Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher flüchteten ohne Beute

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.45 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, drangen Einbrecher in eine Werkstatt an der Handwerkerstraße ein.

Hier versuchten sie ohne Erfolg, einen Tresor aufzuschweißen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten, ohne etwas mitgenommen zu haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell