Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brandstiftung

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Heute Morgen gegen 03.00 Uhr zündeten Unbekannte ca. 60 Strohballen an, die am Rande eines Feldes an der Straße Im Wehangen lagerten.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, der alle Strohballen vernichtete. Das Feuer beschädigte durch die Hitzeentwicklung auch mehrere Straßenbäume.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

