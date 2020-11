Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Vorfahrt missachtet, 15.000 Euro Gesamtschaden (31.10.2020)

SingenSingen (ots)

Am Samstagmorgen ist es in Singen in der Grubwaldstraße Ecke Freibühlstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.40 Uhr missachtete eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes die Vorfahrt eines 61-jährigen Markenkollegen, der gerade nach links abbiegen wollte. Der durch die Kollision verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

