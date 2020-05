Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Dürnau - 61-Jähriger verursacht Unfall

Medizinische Ursache für Fehlverhalten verantwortlich

Am Samstag gegen 09.15 Uhr wurde die Polizei in Eislingen auf ein Fahrzeug aufmerksam gemacht, das durch seine offene Fahrertür und die Fahrmanöver des Fahrers auffällig war. Die Polizei konnte vor Ort in Erfahrung bringen, dass der 61-Jährige durch eine medizinische Ursache nicht mehr in der Lage war, sein Auto ordnungsgemäß zu lenken. Es kam zu Gefährdungen von Fußgängern und zu einem Unfall mit einem Audi. Der 61-jährige Mercedesfahrer kam in eine Klinik. Es entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro.

