Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener schläft im Auto ein

46-Jähriger wird betrunken in seinem Sprinter gefunden

Ulm (ots)

Am Samstag wurde der Polizei in Göppingen gegen 14.30 Uhr mitgeteilt, dass in der Davidstraße ein Mann betrunken mit seinem Sprinter gefahren sei. Vor Ort konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass ein 46-Jähriger in seinem Sprinter, bei laufendem Motor eingeschlafen war. Als ein Zeuge ihn ansprach, fuhr er mit seinem Fahrzeug weiter und gab an, sich jetzt schlafen zu legen. Eine Stunde später kam der Zeuge erneut in der Davidstraße vorbei und fand den 46-Jährigen bewusstlos in seinem Fahrzeug sitzend vor. Hierauf wurde der Fahrer in eine Klinik verbracht. Ein Alkoholtest ergab, dass der 46-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Sein Führerschein wurde durch die Göppinger Polizei beschlagnahmt. Ihm wurde Blut abgenommen und er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

