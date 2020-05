Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Unbekannte Täter stehlen Tresor

Unbekannte brechen in Bäckerei ein

In der Nacht zum Sonntag teilte der Besitzer einer Bäckerei in der Johann-Georg-Fischer-Straße in Süßen gegen 04 Uhr der Polizei mit, dass er aktuell einen Einbruch in seine Bäckerei festgestellt hatte. Beim Eintreffen der Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Die bislang unbekannten Täter drangen über den Verkaufsraum in die Bäckerei ein und entwendeten einen im Büro stehenden Tresor. Die Eislinger Polizei ermittelt. Der Schaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

