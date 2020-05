Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer kollidiert beim Überholen mit Auto

Ulm (ots)

Am Samstag befuhr gegen 16.15 Uhr eine 64-Jährige mit ihrem Seat die Landstraße zwischen Rechberghausen und Adelberg. Sie war das erste von mehreren Fahrzeugen. Auf Höhe vom Grüngutsammelplatz wollte sie links abbiegen. Ein hinter ihr fahrender Pkw wollte ebenfalls nach ihr auf den Grüngutsammelplatz abbiegen. Während des Abbiegevorgangs der 64-Jährigen überholte ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad die Fahrzeugschlange. Hierbei übersah er, dass die Seat-Lenkerin abbiegen wollte und prallte frontal in den Seat. Daraufhin kam der Motorradfahrer ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen brach durch die Wucht aus seiner Verankerung. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. An der Unfallstelle waren zahlreiche Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von 12.000 Euro.

