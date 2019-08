Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Radfahrer stürzt ins Gleisbett

Frankfurt am Main (ots)

Durch den Sturz eines Radfahrers in den Gleisbereich kam es am heutigen Mittwochmorgen gegen 09:30 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Nach jetzigem Erkenntnisstand verlor der 39-jährige Mann mit seinem Fahrrad das Gleichgewicht und fiel dabei ins Gleis. Ein Fremdverschulden oder ein Suizidversuch kann zurzeit ausgeschlossen werden. Bundespolizei und Passanten halfen dem Mann aus dem Gleis und leisteten Erstversorgung. Aufgrund der Rettungsmaßnahme durch Krankenwagen und Notarzt wurde das Gleis 103 für knapp 15 Minuten gesperrt. Der Mann wird zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

