Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190808.1 Itzehoe: Drogenfahrt auf Mofa

Itzehoe (ots)

Mittwochmorgen hat eine Streife in Itzehoe die Drogenfahrt eines jungen Mannes beendet und die Entnahme einer Blutprobe bei dem Betroffenen angeordnet. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Um 07.45 Uhr stoppten die Beamten zwecks Verkehrskontrolle in der Straße Alte Landstraße den Fahrer eines Kleinkraftrades. Aufgrund körperlicher Anzeichen lag der Verdacht nahe, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Auf Nachfrage räumte er ein, am Wochenende Kokain genommen zu habe. Ein darauf durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass sich der Zweiradfahrer einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Einfluss berauschender Mittel.

Merle Neufeld

