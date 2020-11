Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen durch Grafitti - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Ostalbkreis:Ostalbkreis: (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte bereits zwischen Freitag 30.10. und Dienstag 3.11. verursachten, als sie mit schwarzer Farbe die Wand der Hirschbachunterführung besprühten. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Pkw in Schaufenster gerollt

Ein 55 Jahre alter Toyota-Fahrer parkte seinen Pkw am Dienstag gegen 11 Uhr in der Straße An der Pfitze und erledigte anschließend seine Einkäufe. Da er allerdings weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen hatte, rollte das Auto rückwärts und prallte mit der Anhängerkupplung gegen das Schaufenster eines Ladengeschäfts auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zwei kleinere Schaufensterscheiben gingen zu Bruch, der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Ellwangen: Parfum entwendet

Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr entwendeten drei bislang Unbekannte in einer Drogerie in der Aalener Straße fünf Flaschen Parfum im Wert von rund 450 Euro. Während einer der Männer die Angestellte ablenkte, packten seine beiden Komplizen das Diebesgut ein. Als die Angestellte den Diebstahl doch bemerkte, flüchteten die drei in Richtung Unterführung. Die Unbekannten sind alle ca. 180 cm groß und trugen dunkelblaue Steppjacken. Hinweise auf die geflüchteten Männer nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Mögglingen: Sachbeschädigung

Mit roter Farbe besprühten Unbekannte die Rückwand einer Skateranlage in der Heubacher Straße. Die Farbschmierereien wurden am Dienstag bemerkt; der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Eschach: Fahrzeug übersehen

Von der Landesstraße 1080 bog eine 72-Jährige am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes Benz nach links in Richtung Untergröningen ein. Dabei übersah sie den Mercedes einer 51-Jährigen und streifte diesen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Im Meisenweg hat ein Autobesitzer am Dienstagnachmittag in einer Garage eine Gaskartusche an einer Lötlampe gewechselt. Die vermeintlich leere Gaskartusche fing Feuer, woraufhin der Mann den brennenden Gegenstand aus der Garage warf. Dieser setzte anschließend sein davor stehendes Auto in Brand, an dem Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Die örtliche Feuerwehr war mit fünf Mann im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell