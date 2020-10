Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ an Demenz erkrankte Seniorin vermisst ++ Suchmaßnahmen dauern an ++ "Wer sah 75-Jährige Margot V.?" ++

Lüneburg (ots)

Embsen/Lüneburg

Die Suchmaßnahmen nach der 75 Jahre alten Margot V. aus Embsen dauern weiterhin an. Bereits in den Nachmittagsstunden des 26.10.20 hatte die Demenz erkrankte Seniorin das Wohnhaus in Embsen zu einem Spaziergang verlassen. Als die Frau bei Einbruch der Dunkelheit nicht wieder zu Hause war und eine Suche durch Angehörige nicht erfolgreich war, leitete die alarmierte Polizei Suchmaßnahmen an. In der Folge kamen am Abend bis in die Nachtstunden dabei u.a. Maintrail-Hunde des DRK Lüneburg und Uelzen sowie der Johanniter Harburg, mehr als 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Embsen/Melbeck und Amelinhausen sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Parallel wurde eine Rundfunkdurchsage veranlasst.

Zeugen wollen die Seniorin gegen Mittag im Bdereich der Kreisstraße 17 in Richtung Rettmer/Lüneburg gesehen haben.

Die weiteren Suchmaßnahmen, die bis gegen 00:30 Uhr andauerten, verliefen ohne Erfolg und werden seit den Morgenstunden fortgesetzt.

Die Vermisste Margot V. ist ca. 170 cm groß, schlank, Brillenträgerin und trägt eine schwarze Hose, einen dunkelgrauer Pullover und Stiefel.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

