POL-AA: Ostalbkreis: Automatenaufbrüche, Unfälle, Sachbeschädigungen

AalenAalen (ots)

Oberkochen: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Am Dienstag wurde festgestellt, dass Unbekannte zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen haben, die in der Aalener Straße sowie in der Volkmarsbergstraße aufgestellt sind. Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Pkw beschädigt

Zwischen Samstagabend und Dienstagabend wurde ein Pkw VW an mehreren Stellen zerkratzt, der in der Marienstraße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Charlottenstraße/Rötenbergstraße kollidierte am Dienstagnachmittag eine 82-jährige Mercedes-Lenkerin gegen 14 Uhr mit einem Roller-Fahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Aalen: Unfall an Grundstücksausfahrt

Als am Dienstagnachmittag ein 52-jähriger Fiat-Lenker gegen 14.40 Uhr rückwärts von einem Grundstück in die Wellandstraße einfuhr, kollidierte er mit einem gerade vorbeifahrenden 24-jährigen Lkw-Lenker. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstagnachmittag eine 65-jährige Mercedes-Lenkerin, als sie gegen 13.40 Uhr auf der Friedrichstraße auf ein an einer Ampel abbremsendes Fahrschulauto auffuhr. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfälle beim Ausparken

In der Friedhofstraße übersah eine 69-jährige VW-Lenkerin am Dienstag gegen 11.20 Uhr beim Rückwärtsrangieren aus einem Stellplatz einen Pkw Audi, der von einem 47-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Einen Schaden von ca. 4000 Euro verursachte am Dienstagvormittag ein 89-jähriger VW-Lenker, als er gegen 10.15 Uhr in einem Parkhaus in der Weidenfelder Straße beim Ausparken einen neben ihm geparkten Pkw Audi streifte.

Ellwangen: Sachbeschädigung an Pkws

In einem Parkhaus im Schönen Graben wurde zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagvormittag an zwei geparkten Fahrzeugen jeweils einer der Reifen zerstochen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 600 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Lorch: Sachbeschädigung am Bahnhof

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde am Bahnhof in der Poststraße von Unbekannten eine Glassicherheitsscheibe eingeschlagen und ein Schaden von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegengenommen.

Lorch: Schwerverletzte Fußgängerin

Mit schweren Verletzungen musste eine 55 Jahre alte Frau nach einem Unfall am Dienstagmorgen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Frau war gegen 6.50 Uhr zu Fuß auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Lorch und Beutenmühle unterwegs. Hierbei wurde sie in einem Kurvenbereich von einer 31 Jahre alten Audi-Fahrerin erfasst. Es entstand zudem Schaden von rund 4000 Euro.

