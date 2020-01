Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrerin auf dem Fußgängerüberweg angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.01.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Friedrichstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 9-jährigen Radlerin und einem stadteinwärts fahrenden Autofahrer. Das Mädchen wollte mit ihrem Fahrrad einen Fußgängerüberweg queren, wurde hierbei von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung war allerdings nicht erforderlich. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter 07621 9800-0 zu melden.

