Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Versuche der Betrugsart "Falscher Polizeibeamter"

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

In den Abendstunden des 13.01.2020, zwischen 20 Uhr und 20:45 Uhr, kam es im Stadtgebiet Lörrach zu mehreren Anrufen durch "falsche Polizeibeamte". In den Fällen gaben sich die Täter als Polizisten des Polizeireviers Lörrach aus und schilderten eine unwahre Geschichte, die sich im Umfeld der Anwohner zugetragen haben soll. Es wurde behauptet, dass in der Gegend eingebrochen wurde und in diesem Zusammenhang sensible Daten des Angerufenen bei den Tätern aufgefunden wurden. Üblicherweise wird dann mit den Angerufenen abgesprochen, dass dann eine Person, die sich als Polizist ausgibt, Wertgegenstände abholt, um diese in Sicherheit zu bringen. Hierzu kam es in den insgesamt sieben Fällen jedoch nicht, da die Telefonate jeweils beendet wurden. Bitte beachten Sie folgende Tipps und Hinweise und sprechen Sie bitte mit Bekannten und Angehörigen darüber:

- Die Polizei wird Ihnen niemals anbieten, Ihre Wertsachen zu verwahren. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu Ihren finanziellen Verhältnissen. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Wenn möglich notieren Sie die angezeigte Telefonnummer. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Beim geringsten Verdacht: Melden Sie sich über Notruf 110. Verwenden Sie hierbei nicht die Rückruffunktion an Ihrem Telefon.

Weitere Informationen zum Thema unter https://polizei-beratung.de

Medienrückfragen bitte an:

Pascal Leitner

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-350

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell