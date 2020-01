Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: PKW mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

An einem im Bahnhofsweg in Hinterzarten geparkten VW Golf wurde am zurückliegenden Wochenende die Windschutzscheibe eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Möglicherweise hängt die Sachbeschädigung mit dem Auftreten mehrerer lärmender Jugendlicher am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr zusammen, diese sollen auch Feuerwerkskörper gezündet haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Hinterzarten (Tel. 07652 91770) entgegen.



