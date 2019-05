Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Soest (ots)

Ein 27-jähriger Soester steht im Verdacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.50 Uhr, mit seinem Wagen den Opmünder Weg in Richtung Ostenhellweg befahren zu haben. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in die Umfriedung einer dort ansässigen Autofirma. Durch den Aufprall wurde die Umfriedung eingedrückt und teilweise aus der Verankerung gerissen. Auf der anderen Seite des Zaunes befanden sich zwei Neuwagen, die durch die Zaunelemente ebenfalls beschädigte worden sind. Ein Zeuge, der durch den Knall des Aufpralls wach geworden war, konnte noch einen Mann sehen, der sich vom Unfallort in Richtung Ostenhellweg entfernte. Aufgrund der Personenbeschreibung hielt eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen den 27-Jährigen im Bereich Immermannwall/Grandweg an. Er war dort fußläufig unterwegs. Durch die weiteren Ermittlungen wurde der Tatverdacht gegen den Soester weiter erhärtet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Er wurde mit zur Soester Wache genommen, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben in seinem Führerschein und der Einwohnermeldedaten müssen seine richtigen Personalien noch verifiziert werden. Nun muss sich der Soester unter anderen wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrerflucht verantworten. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Sofern noch weitere Zeugen von dem Vorfall Kenntnis haben, können sie sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei melden. (reh)

