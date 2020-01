Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.01.20, gegen 17.25 Uhr, kam es in der Wiesentalstraße zu einem Rückstau. Dies erkannte offensichtlich ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät. Er fuhr auf den abbremsenden VW einer 54-jährigen Frau auf. Hierdurch wurde der VW auf einen Ford aufgeschoben. Der 18-jährige Ford-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden hierbei leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

