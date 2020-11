Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte, Sachbeschädigungen & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis

Waiblingen: Rollerdiebstahl

Im Zeitraum zwischen 6:50 Uhr und 16:10 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb am Dienstag einen am Bahnhof bei den Fahrradständern abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Spin mit dem Versicherungskennzeichen OAN 820. Zeugenhinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Zweirades nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Fenster an Christophorus-Haus beschädigt

Zwischen Donnerstag und Dienstag beschädigten bisher unbekannte Vandalen ein Fenster des Christophorus-Hauses am Theodor-Heuss-Platz. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Beim Türöffnen Unfall verursacht

Rund 3000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 45-jährige Frau parkte ihren BMW am Fahrbahnrand und öffnete anschließend die Fahrertüre, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 42 Jahre alten VW-Fahrerin.

Leutenbach-Nellmersbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bisher unbekannte Diebe brachen am frühen Dienstagmorgen gegen 4:20 Uhr in der Hans-Paul-Kaysser-Straße einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus diesem mehrere hundert Zigarettenschachteln. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegengenommen.

Winnenden: Fenster eingeworfen

In der Nacht auf Mittwoch warfen bisher unbekannte Vandalen gegen Mitternacht die Fensterscheibe eines Büros des "KI(C)K" in der Schloßstraße ein und verursachten hierdurch mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 in Verbindung zu setzen.

Winterbach: Mobiles Toilettenhäuschen entwendet

Im Zeitraum zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 8:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe von einer Baustelle im Bücklensweilerweg ein mobiles Toilettenhäuschen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Auto zerkratzt

In der Bergstraße in Sachsenweiler wurden zwischen Sonntagabend und Montagvormittag zwei dort parkende Autos mutwillig beschädigt. An den Pkw wurde jeweils die Lackierungen der linken Fahrzeugseiten zerkratzt und ein Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro verursacht. Die ermittelnde Polizei in Backnang bittet nun unter Tel. 07191/9090 um sachdienliche Hinweise.

Backnang: Nach rechts ausgewichen

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 6.30 Uhr die Sulzbacher Straße stadteinwärts. Weil er einem querenden Fußgänger ausgewichen sei, kam er nach rechts vom Fahrbahnverlauf ab und prallte gegen ein dort stehendes Auto. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Unfallzeugen sollten sich zur Klärung des Unfallgeschehens bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 14 Uhr die Stuttgarter Straße von Bad Cannstatt in Richtung Fellbach. Als er unvorsichtig den Fahrstreifen nach rechts wechselte, stieß er mit einem neben ihm fahrenden Pkw Skoda zusammen und verursachte 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

