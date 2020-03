Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Vereinsheim schlägt fehl

Schwelm (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 22.02 bis zum 03.03 in ein Vereinsheim in der Hauptstraße einzudringen. Durch mehrfache gewaltsame Versuche die Eingangstür aufzubrechen wurde diese stark beschädigt. Ein Öffnen der Tür gelang den Tätern aber nicht.

