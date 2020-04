Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Schwerer Unfall zwischen Aichhalden und Zwerenberg. Fahrer lebensgefährlich verletzt.

Simmersfeld (Kreis Calw) (ots)

Die integrierte Leitstellein Calw hat am Ostersamstag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehren Neuweiler und Altensteig zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Kreisstraße 4369 fuhr ein VW Sharan von Simmersfeld-Aichhalden in Richtung Neuweiler-Zwerenberg. Wie die Polizei bestätigt kam der Wagen vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Wald. Das Fahrzeug stand im Wald glücklicherweise wieder auf allen vier Rädern. Ersthelfer leisten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe.

Da das Fahrzeug wieder stand musste die Feuerwehr kein hydraulisches Rettungsgerät einsetzten. Der Zugang von mehreren Seiten war möglich, somit konnte die Feuerwehr Neuweiler nach rund zehn Minuten die verletzte Person schonend mittels Rettungsbrett retten und dem Rettungsdienst übergeben. Der Verletzte wurde im Rettungswagen transportfähig gemacht und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Feuerwehrabteilungen Neuweiler und Zwerenberg, sowie die Feuerwehr Altensteig war mit 36 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

