Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Unfallflucht in der Straße Im Wiesengrunde

Rüdesheim/Nahe (ots)

Am 21.08.20, zwischen 09:50 Uhr und 14:45 Uhr, wurde ein geparkter weißer PKW Skoda Kamiq in der Straße Im Wiesengrunde in Rüdesheim im Frontbereich (Motorhaube, Stoßstange) beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

