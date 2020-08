Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrräder in der Nahe versenkt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach, Nahebrücke Mannheimer Straße (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachte eine Zeugin drei junge Männer, welche mit drei Fahrrädern auf der Nahebrücke an der Einmündung zur Klappergasse unterwegs waren. Die Zeugin konnte dann erkennen, wie die Männer plötzlich die drei Fahrräder über das Brückengeländer in die Nahe warfen und fluchtartig davonliefen. Offenbar hatten die Männer zuvor in einiger Entfernung den städtischen Vollzugsdienst auf Fußstreife erkannt.

Beim heutigen Einsatz an der Nahebrücke konnte die Polizei mithilfe der FFW Bad Kreuznach zwei Kinderfahrräder aus der Nahe bergen. Das dritte Fahrrad konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich um gestohlene Fahrräder handeln dürfte. Der rechtmäßige Eigentümer ist bislang jedoch noch unbekannt und möchte sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell