Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrzeugbrand mit derzeit ungeklärter Brandursache

Bad Kreuznach (ots)

Am 19.08.2020 gegen 20:00 Uhr ergeht bei hiesiger Führungs- und Lagezentrale über Notruf eine Mitteilung über ein brennendes Fahrzeug in der Riegelgrube in Bad Kreuznach. Vor Ort wurde auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma ein Fahrzeug (Pritschenwagen) aufgefunden, welches bereits komplett in Flammen stand. Das Fahrzeug stand nur wenige Meter von dem Bürogebäude und dessen Holzbalkon entfernt. Das Fahrzeug wurde zuvor durch einen Mitarbeiter gegen 18:00 Uhr dort abgestellt. Durch die FFW Bad Kreuznach kann der Brand gelöscht und ein Übergriff der Flammen auf das Bürogebäude verhindert werden. Das Fahrzeug brannte jedoch vollkommen aus. Des Weiteren war der sich in unmittelbarer Nähe befindliche Holzbalkon des Verwaltungsgebäudes leicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Eine Brandursache konnte vorläufig nicht festgestellt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

